الدوما: تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية يؤدى إلى كارثة عالمية

جدة - نرمين السيد - وقال فولودين، إنه فى حال استهدفت كييف المدن الروسية بالأسلحة الغربية وحاولت الاستيلاء على مواقعنا سيكون الرد باستخدام أسلحة أكثر قوة.

وأضاف رئيس مجلس الدوما أنه يتعين على ساسة الغرب إدراك أن قرار تزويد كييف بالأسلحة قد يؤدى إلى مأساة عالمية ستدمر بلدانهم بالنظر إلى تفوق أسلحتنا التكنولوجى.

وأوضح فولودين، أن المبررات بأن الدول النووية لم تستخدم من قبل أسلحة الدمار الشامل فى النزاعات الإقليمية باطلة لأن معظم الدول لم تواجه خطر تهديد أمن مواطنيها وسلامة أراضيها.