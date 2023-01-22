وقف الملاحة البحرية فى الكويت بسبب الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وذكرت المؤسسة الكويتية للموانئ- فى بيان اليوم- أنها أوقفت حركة الملاحة فى هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباحا إثر تدنى مستوى الرؤية الأفقية وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.

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