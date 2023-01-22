أستاذ تمويل لـإكسترا نيوز: الدول الكبرى تعانى من الأزمة الاقتصادية العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدول الفقيرة تعانى أكثر من الدول الكبرى بسبب الأزمة الأقتصادية العالمية، مرجعًا معاناة الدول الكبرى إلى ارتفاع كلفة الحرب الروسية الأوكرانية، التى زادت أعباء المعيشة على المواطنين.





وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إنه طالما قادة الدول العظمى ينادون الدول النامية بالإنتباه لنبض الشارع فهى رسالة أيضا موجهة للدول الكبرى، لأن ما يحدث على المستوى الدولى يؤثر عليهم وعلى باقى الدول. وأكد أستاذ التمويل والاستثمار صعوبة الوضع الاقتصادى فى كل دول العالم، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل على المستوى الدولى يضغط على الجميع. كما أشار إلى أن أسعار الطاقة لم تهدأ حتى الآن، علاوة على أن حاجة الدول، لاسيما دول الاتحاد الأوروبى، لمصادر الطاقة، تزيد من صعوبة الأمر، خصوصا لمصادر الغاز التى تملكها روسيا.

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