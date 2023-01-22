العالم اليوم - أرباح "المراعي" السعودية ترتفع 12.6 بالمئة في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يناير 2023 10:20 صباحاً - ارتفعت أرباح شركة المراعي السعودية، في عام 2022، بنحو 12.6 بالمئة، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف التمويل.

وقالت المراعي في بيان للبورصة السعودية، الأحد، إن صافي أرباحها في العام الماضي ارتفع إلى حوالي 1.76 مليار ريال (469 مليون دولار) مقارنة مع 1.56 مليار ريال قبل عام.

وفي الربع الرابع منفردا، حققت الشركة ربحا صافيا قدره 356 مليون ريال مقابل 287 مليون ريال في الربع نفسه من 2021 بزيادة قدرها 24 بالمئة. لكن على أساس فصلي تراجع الربح الصافي في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق بنسبة 23.2 بالمئة، وهو ما عزته الشركة إلى "طبيعة الطلب الموسمي".

وبحسب البيان، فإن إيرادات الشركة خلال العام الماضي ارتفعت بنحو 18 بالمئة، مدفوعة بالنمو في قطاع المخبوزات، بفضل عودة المدارس وتحسن مبيعات منتجات العبوات الفردية، بالإضافة إلى التوسع في قطاع الدواجن، وأيضا النمو في مبيعات منتجات الألبان.

وتعرضت الشركة خلال العام الماضي، إلى زيادة في تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار المواد الخام للأعلاف الزراعية (خاصة الذرة والبرسيم)، ومنتجات الألبان.

وأشارت الشركة إلى أنها تمكنت من زيادة صافي أرباحها على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل، من خلال "مكاسب لمرة واحدة نتيجة تعديل يخص الزكاة والضريبة بمبلغ 32 مليون ريال".

توقعت المراعي أن تستمر في تحقيق إيرادات قوية خلال الفترة المقبلة وإن كان بمعدل أقل مع عودة السوق للأنماط التجارية الاعتيادية بعد الفتح الكامل للمؤسسات التعليمية واستئناف السياحة.

وقالت الشركة إن المخاوف الرئيسية المستقبلية لا تزال تتعلق بارتفاع تضخم التكاليف لسلع الألبان والأعلاف.

"ما زلنا نرى أجزاء من سلسلة التوريد العالمية لا تزال تحت الضغط على الرغم من أن بعض المناطق تظهر الآن علامات على استقرار الأسعار. ستواصل المراعي إدارة هذه المخاطر من خلال أنشطة تحوطية أفضل والاستفادة المثلى من المخزون"، بحسب البيان.

تأسست عام 1977، ومقرها الرئيسي في الرياض، وهي من أبرز الشركات السعودية التي تعمل في قطاع الغذاء، وتضم أعمالها قطاع الألبان الطازجة والأجبان والعصائر، والمخبوزات والدواجن، ولديها أعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وهي مدرجة في البورصة السعودية، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.