العالم اليوم - بالصور.. نجوم عرب وعالميين يتألقون في حفل "جوائز جوي"

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. نجوم عرب وعالميين يتألقون في حفل "جوائز جوي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يناير 2023 10:20 صباحاً - نخبة من أكبر نجوم الوطن العربي والعالم، تألقت في الدورة الثانية من حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" (Joy Awards) بالعاصمة السعودية الرياض، في حدث شمل عروضا فنية ومزيجا من عوالم التمثيل والغناء والرياضة.

ويكرم الحدث الذي جرى على مسرح بكر الشدي في الرياض، الأفضل في فئات مختلفة، من بينها أفضل مغني وأفضل مغنية، وأفضل نجمة موسيقية صاعدة، وأفضل ممثل وممثلة في التلفزيون والسينما، وأفضل وجه جديد في المسلسلات.

كما شملت الجوائز مجال الرياضة، حيث تم تكريم الرياضية والرياضي المفضل.

وتم تقديم كذلك جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، وجائزة شخصية العام، وجائزة الإنجاز مدى الحياة.

وجاءت أبرز الجوائز على النحو التالي:

جائزة شخصية العام:

جائزة صناع الترفيه الفخرية:

جائزة الإنجاز مدى الحياة:

جوائز فنية:

وفي مجال التمثيل، شملت الجوائز التي وزعها حفل "جوي أووردز":

جائزة الممثل المفضل عن فئة المسلسلات للفنان إبراهيم الحجاج عن دوره في مسلسل "منهو ولدنا"

جائزة الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات للبنانية نادين نجيم، عن دورها في مسلسل "صالون زهرة" بموسمه الثاني

الممثل المفضل في فئة السينما لأحمد عز عن دوره في "كيرة والجن"

الممثلة المفضلة عن فئة السينما للفنانة هند صبري، عن دورها في "كيرة والجن"

المسلسل المفضل من نصيب الموسم الثاني من مسلسل "صالون زهرة"

جائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة المسلسلات لهيلدا ياسين

جوائز موسيقية:

وفي مجال الموسيقى، فقد ضمت الجوائز:

الفنان المفضل في فئة الموسيقى والتي نالها السعودي عبد المجيد عبد الله

جائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى ذهبت إلى أنغام

جائزة الوجه الجديد المفضل في فئة الموسيقى إلى جوري قطان

جائزة الأغنية المفضلة لعام 2022 لأغنية "شكرا" للفنانة السورية أصالة

جوائز رياضية:

أما فئة الرياضة فشهدت حدثين مميزين، هما:

التواصل الاجتماعي:

وعن فئة التواصل الاجتماعي فاز أحمد الشقيري بجائزة المؤثر المفضل، لكنه لم يحضر لانشغاله بتصوير برنامج "سين" لشهر رمضان.

عروض فنية

شهد حفل "جوي أووردز" عروضا فنية من كبار نجوم العالم العربي، أبرزهم "الكينغ" محمد منير، والنجم السعودي راشد الماجد، وفرقة كايروكي المصرية.

كما قدم المصري أحمد سعد ورحمة رياض أعمالا غنائية تميزوا فيها.

ومن أبرز النجوم الذين حضروا الحفل، المصريين يسرا، وياسمين صبري، وشيرين رضا، وروجينا وزوجها أشرف زكي، وبسنت شوقي وزوجها محمد فراج، إلى جانب رانيا يوسف، ورامز جلال، وريم مصطفى، وسيد رجب، وشريف سلامة، وسلمى أبو ضيف، وعلاء مرسي .

ومن سوريا حضر قيس الشيخ نجيب قصي الخولي ومعتصم النهار سامر المصري، واللبنانيون راغب علامة، ، ووليد توفيق، ووائل جسار.

كما تألقت العراقية رحمة رياض، والتونسيان صابر الرباعي ولطيفة.

كما كان إعلاميون حاضرون بقوة خلال الحدث، ومن بينهم المصريون وفاء الكيلاني، وبوسي شلبي، ورامي رضوان.