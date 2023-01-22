حزب العمال الحاكم يقر تولى كريس هيبكنز رئاسة الوزراء فى نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لراديو نيوزيلندا، ففى اجتماعه اليوم الأحد، اختار حزب العمال الحاكم، كريس هيبكنز ليحل محل جاسيندا أرديرن زعيمًا لحزب العمال، ورئيسا للوزراء.
يذكر أن هيبكنز البالغ من العمر 44 عاما، كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، ليكون تصديق نواب حزب العمال فى البرلمان على توليه منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب العمال، إجراء شكليًا إلى حد كبير.
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