القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك وضواحيها بـ 128 صاروخا

جدة - نرمين السيد - أفاد المكتب التمثيلى لدونيتسك الشعبية فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 128 صاروخا وقذيفة خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإلحاق أضرار فى الأبنية السكنية ومرافق البنية التحتية.





وأشار المكتب إلى أن هذه المدن "جورلوفكا، دونيتسك، زايتسيفو، ماكيفكا، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا" تعرضت لقصف القوات الأوكرانية، الأمر الذى نجم عنه مقتل شخص مدنى واحد، وتضررت أربعة منازل، إضافة إلى منشأة مدنية للبنية التحتية.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل -خلال اليوم السابق- 18 عملية إطلاق للمقذوفات والصواريخ من جانب القوات الأوكرانية، على دونيتسك.