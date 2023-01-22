القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك وضواحيها بـ 128 صاروخا

وأشار المكتب إلى أن هذه المدن "جورلوفكا، دونيتسك، زايتسيفو، ماكيفكا، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا" تعرضت لقصف القوات الأوكرانية، الأمر الذى نجم عنه مقتل شخص مدنى واحد، وتضررت أربعة منازل، إضافة إلى منشأة مدنية للبنية التحتية.
جدير بالذكر أنه تم تسجيل -خلال اليوم السابق- 18 عملية إطلاق للمقذوفات والصواريخ من جانب القوات الأوكرانية، على دونيتسك.
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