مقتل 3 أشخاص وفقد رابع إثر تحطم قارب يقل 29 سائحا شرقى كينيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الكينية - حسبما ذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إنه تم إنقاذ حوالى 20 شخصا آخر، فيما لم يُعرَف سبب تحطم القارب. وكان القارب يقل 29 شخصا، منهم 15 أجنبيا، وتحطم داخل محمية "واتامو" البحرية الوطنية الكينية، وهى وجهة سياحية مشتركة على طول الساحل شمال مومباسا.

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