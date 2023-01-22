العالم اليوم - اليمن.. عملية عسكرية ضد عناصر إرهابية في شبوة

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. عملية عسكرية ضد عناصر إرهابية في شبوة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يناير 2023 09:22 صباحاً - بدأت قوات دفاع شبوة، عملية عسكرية لتطهير مديرية نصاب بمحافظة شبوة، من العناصر الإرهابية التي نشطت مؤخرا في المديرية بالتنسيق مع ميليشيات الحوثي الارهابية، وفقا لمصادر ميدانية.

وأشارت المصادر إلى أن العملية تهدف إلى القضاء على ما تبقى من الإرهابيين الفارين من أبين.

إلى ذلك، أصيب 4 جنود من قوات دفاع شبوة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة المجازة بمركز مديرية الروضة في شبوة.

وتزامنت العملية في نصاب، مع اندلاع معارك بين القوات المرابطة في شبوة، وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة حريب جنوبي مأرب، عقب محاولة تسلل لعناصر حوثية في المديرية.