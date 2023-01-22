أبو الغيط يدين بأشد العبارات إحراق أحد المتطرفين ⁧‫المصحف الشريف‬⁩ بالسويد

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد أبو الغيط، فى تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، مساء اليوم السبت، إن مثل هذه الأفعال المتطرفة والشاذة يجب أن تكون محل إدانة واستنكار من الجميع بالذات فى ⁧‫السويد‬⁩. وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن حرية التعبير لا يجب أن تكون شماعة للمتطرفين لإشعال نار الكراهية بين اتباع الديانات المختلفة.⁦

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