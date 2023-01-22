القوات الأوكرانية تقصف أحد المقابر داخل مقاطعة زابوروجيه

جدة - نرمين السيد - أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن إحدى المقابر بمنطقة بولوغوفسكى داخل المقاطعة تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية، ما تسبب بتدمير عشرات شواهد القبور.





وكتب روغوف فى قناته على "تيليجرام": "فى زابوروجيه، القوات الأوكرانية تقاتل حتى ضد الموتى، قصف مسلحو زيلينسكى المقبرة فى منطقة بولوغوفسكي.. ولحسن الحظ، لا يوجد ضحايا أو جرحى".

وذكر أن عشرات شواهد القبور أصيبت بأضرار بالغة جراء قذائف المدافع الثقيلة.

وشدد روغوف على أنه "لا توجد منشآت عسكرية بالقرب من المقبرة ولا توجد وحدات عسكرية، هذا القصف عمل إرهابى آخر".

وأعلن روغوف، عن تحييد مجموعة من المخربين الأوكرانيين تتكون من حوالى 20 شخصا، فى مقاطعة زابوروجيه بالقرب من مدينة أوريخوف، كانت تهدف لاختراق صفوف الجيش الروسى الذى يتقدم فى هذا القطاع من الجبهة.

وقال: "قامت مدفعيتنا بالقضاء على مجموعة من المخربين الأوكرانيين ودمرتهم بالقرب من مدينة أوريخوف".