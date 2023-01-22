وكتب روغوف فى قناته على "تيليجرام": "فى زابوروجيه، القوات الأوكرانية تقاتل حتى ضد الموتى، قصف مسلحو زيلينسكى المقبرة فى منطقة بولوغوفسكي.. ولحسن الحظ، لا يوجد ضحايا أو جرحى".
وذكر أن عشرات شواهد القبور أصيبت بأضرار بالغة جراء قذائف المدافع الثقيلة.
وشدد روغوف على أنه "لا توجد منشآت عسكرية بالقرب من المقبرة ولا توجد وحدات عسكرية، هذا القصف عمل إرهابى آخر".
وأعلن روغوف، عن تحييد مجموعة من المخربين الأوكرانيين تتكون من حوالى 20 شخصا، فى مقاطعة زابوروجيه بالقرب من مدينة أوريخوف، كانت تهدف لاختراق صفوف الجيش الروسى الذى يتقدم فى هذا القطاع من الجبهة.
وقال: "قامت مدفعيتنا بالقضاء على مجموعة من المخربين الأوكرانيين ودمرتهم بالقرب من مدينة أوريخوف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات الأوكرانية تقصف أحد المقابر داخل مقاطعة زابوروجيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.