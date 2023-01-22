العالم اليوم - بوركينا تطالب فرنسا بسحب قواتها "في غضون شهر"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يناير 2023 01:20 صباحاً - طالبت بوركينا فاسو هذا الأسبوع القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر وفق ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية.

وذكرت الوكالة أن "حكومة بوركينا فاسو نددت الأربعاء الماضي بالاتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها". وبحسب مصدر قريب من الحكومة، طلبت السلطات "مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن".

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