«القاهرة الإخبارية»: اليونان تطلب مُساعدة الاتحاد الأوروبى فى أزمة الهجرة

جدة - نرمين السيد - وتحدث "تاكيس ثيودوريكاكوس" وزير حماية المواطنين، إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى سويسرا والمملكة المتحدة، خلال جولة إلى السياج الحدودى الذى لا يزال يتوسع فى شمال شرقى البلاد، مُشيرًا إلى أن حدود اليونان هى أيضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى.

وأكد "ثيودوريكاكوس" للمبعوثين الـ28، أن مهمة حماية الحدود بحاجة إلى الدعم من الرأى العام والاتحاد الأوروبى والأعضاء المكونين له.

وأضاف "يجب أن يكون هناك تضامن بين الدول الأعضاء وتقاسم عادل للواجبات، مُؤكدًا أن التنسيق الوثيق أمر لا بد منه".

حديث الوزير اليونانى ردد صداه السفير القبرصى "كيرياكوس كينيفيزوس" الذى تحدث عن الحاجة إلى التفاهم من الدول التى لا حدود خارجية لها مع الاتحاد الأوروبى.

وقال السفير البريطانى "ماثيو لودج"، إن "أولويتنا هى حماية حياة الإنسان وكرامته المُعرضة للخطر من قبل شبكات الاتجار الإجرامية، وعلى الرغم من أننا لم نعد عضوًا فى الاتحاد الأوروبى، فإننا نتعاون بشكل وثيق".