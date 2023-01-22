العالم اليوم - الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية نظيفة ويبتعد بالصدارة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يناير 2023 12:22 صباحاً - قسا الأهلي على غريمه التقليدي ومضيفه الزمالك بفوزه عليه 3-صفر على ملعب القاهرة الدولي، وذلك في ختام منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وابتعد الأهلي في الصدارة مع 34 نقطة بفارق 4 و7 نقاط تباعاً عن مطارديه المباشرين فيوتشر وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث. ويحتل الزمالك، حامل اللقب، المركز الرابع مع 26 نقطة.

سجل ثلاثية الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" (61) والبديل محمد شريف (75 و90).

وكان الشوط الأول متواضعاً فنياً، وانحصر اللعب بغالبية فتراته في وسط الملعب مع تحفظ دفاعي من الجانبين من دون فاعلية هجومية وخطورة على المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكّن الأهلي من افتتاح التسجيل بهجمة منظمة للأهلي بعد تمريرة من حسين الشحات خلف دفاع الزمالك، حوّلها حمدي فتحي برأسه إلى "كهربا" الذي أكملها رأسية أيضاً إلى يمين عواد في الشباك (61).

وبعد ربع ساعة ومن هجمة مرتدة، أرسل محمد هاني تمريرة عرضية مرت من دفاع الزمالك لتجد شريف الخالي من الرقابة ليسددها إلى الحارس، محرزاً الهدف الثاني (75).

وأجرى مدرب الزمالك البرتغالي جوزفالدو فيريرا عدة تغييرات هجومية سعياً لتعديل النتيجة، فضغط لاعبوه وكثرت التسديدات من إمام عاشور ودونغا ولكنها افتقدت للخطورة على مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، أرسل التونسي على معلول عرضية متقنة سددها شريف بيساره إلى يمين عواد محرزاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (90).