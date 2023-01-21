الميرغنى للقاهرة الإخبارية: دعوة القاهرة لحوار سودانى بداية لجمع كل الأطياف

جدة - نرمين السيد - وأضاف الميرغنى فى حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، أن: "مصر تعاملت بتجرد مع القضية السودانية، وهو توجه طيب يهدف لتوافق سودانى – سودانى، حيث كنا نبحث طوال الأشهر الماضية، عن كيف نجلس كسودانيين مع بعضنا البعض".

ووصف نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل، خطوة القاهرة بالدعوة للحوار، بـ"الكبيرة"، وقد يكون بها مخرج للسودان، مُشددًا على أن الكتلة الديمقراطية تدعمها بشدة وترحب بها، وستشارك فى الحوار حال حدوثه.

ذكر "الميرغنى" أن السودانيين يحتاجون فى هذه الفترة للانتباه لأهمية الديمقراطية وإدارة الحوار بينهم، خاصة أن الحكم السابق كان يتعامل بديكتاتورية لسنوات طويلة، وهو ما جعل طريقة التعامل بصورة ديمقراطية بعيدة عن أعين الناس، مُشددًا على ضرورة انتقال السلطة بصورة ديمقراطية تحمل الوفاق ويرضى عنها الشعب السودانى.

وصف رئيس الكتلة الديمقراطية، الخطوة المصرية بجمع كل المكون السودانى والأطياف المختلفة، بالبداية الموفقة، وأن يدار الحوار بينهم بكل شفافية، مُشددًا على أنه ليس من حق أحد إقصاء أى مكون سودانى.

وأكد أن مصر قادرة على إدارة الحوار السودانى – السودانى، وأن علاقتها بالسودان قوية، لما لها من أبعاد جغرافية واجتماعية واقتصادية، مُشيرًا إلى أنه منذ استقلال السودان إلى الآن لم نسمع طوال تاريخ العلاقات بين البلدين، أن مصر تدخلت فى شأن السودان، أو فرضت شيئًا على السودانيين.