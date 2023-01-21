القاهرة الإخبارية.. مصادر: استقالة كبير موظفى البيت الأبيض خلال أسابيع

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكى، جيمس كومر، قد طالب بالحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن فى "ويلمنجتون" بولاية "ديلاوير"، بعد العثور على وثائق سرية فى مكتبه وسياراته.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان- بيير، الأسبوع الماضى، "أن بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة التى شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة فى مركز أبحاث بواشنطن أو فى منزله فى ويلمنجتون".