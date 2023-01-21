العالم اليوم - كبير موظفي البيت الأبيض يعتزم الاستقالة من منصبه

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 11:18 مساءً - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر مطلع أن كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، يستعد لتقديم استقالته في الأسابيع المقبلة.

يأتي رحيل رون كلاين المتوقع بعد فترة ليست طويلة من أداء البيت الأبيض والديمقراطيين بشكل أفضل من المتوقع في انتخابات نوفمبر، بدعم من سلسلة من الإنجازات التشريعية الرئيسية.

فترة ولايته في منصب كبير موظفي البيت الأبيض هي الأطول بالنسبة لرئيس ديمقراطي في العصر الحديث .

ولم يرد البيت الأبيض على مكالمات أو رسائل بريد إلكتروني تطلب التعليق على رحيل كلاين المتوقع.