وزيرة الخزانة الأمريكية: نتوقع تصويت الكونجرس لصالح رفع سقف الدين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" كان البيت الأبيض قد قال أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سوف يناقش مسألة رفع الدين مع الزعيم الجمهورى كيفن مكارثى رئيس مجلس النواب قريبًا.

وقالت المُتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير فى بيان، إن اجتماع بايدن ومكارثى سيناقش مجموعة من القضايا، مُؤكدة أن هذا الحديث هو إحدى المحادثات التى تجرى مع قادة البرلمان فى بداية العام، وقالت: "تقع على عاتق هذا البلد وقادته مسؤولية تفادى الفوضى الاقتصادية".

فى سياق مُتصل، حذرت "يلين" أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيُؤدى بالتأكيد إلى ركود قد يُؤدى إلى أزمة مالية عالمية".

وبدأت وزارة الخزانة اتخاذ فى إجراءات استثنائية الخميس الماضى، لمُواصلة سداد ديونها، وتجنب التخلف عن السداد، فى انتظار اتفاق سياسى، بعد أن وصلت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى سقف الديون الذى حدده الكونجرس.

وأقر "مكارثى" فى ​​وقت سابق أمس، بأنه قبِل دعوة الرئيس بايدن للاجتماع والتحدث عن رفع سقف الديون بشكل مسؤول لمعالجة الإنفاق العام المتهور.

وقد يتسبب التخلف عن السداد فى حدوث حالة من الذعر فى الأسواق المالية، وفى نهاية المطاف الاقتصاد العالمى، فى وقت تُحاول فيه الولايات المتحدة اجتياز فترة اقتصادية صعبة بعد جائحة "كوفيد-19" دون الدخول فى حالة ركود.