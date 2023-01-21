قيادى بحزب العمل البريطانى: نمتلك تصورا لحل مشكلة إضرابات النقابات

جدة - نرمين السيد - قال اتحاد نقابات مستشارى وإخصائيى المستشفيات فى بريطانيا، إن أطباء الامتياز صوتوا لصالح الدخول فى إضراب فى إنجلترا، مُضيفًا أنه سيحدد توقيت وشكل الإضراب بالتنسيق مع النقابات الصحية الأخرى.





يأتى ذلك بعدما أعلن المُسعفون عن أيام إضرابات جديدة، للمطالبة بظروف عمل أفضل وأجور أعلى، كما أعلنت نقابات تمريض أن آلاف الممرضين سيشاركون فى الإضرابات يومى السادس والسابع من فبراير المقبل.

وقال عمر إسماعيل، القيادى بحزب العمل البريطانى لـ"القاهرة الإخبارية" من لندن، إنه من الملاحظ أن حكومة المحافظين اتخذت قرارات منذ فترة بعيدة، بالالتزم بمحاولة التواصل مع اتحادات العمال المختلفة؛ للوصول إلى حل يعمل على إنهاء هذه التصعيدات.

وأضاف القيادى بحزب العمل البريطانى، أن حزب العمال لديه تصور بديل لحل الأزمة، إذ إن هناك محاولات يجرى العمل عليها، ويعمل على إقناع الحكومة وحزب المحافظين بالقيام بالاتفاق مع العديد من ممثلى الوحدات المُختلفة فى الاقتصاد البريطانى لحل المشكلة عن طريق زيادة الأجور، وخاصة فى تلك الفترة التى يعانى فيها الشعب برغبته فى العيش بشكل كريم.

وذكر عمر إسماعيل، أنه لن تستطيع حكومة المحافظين بدون الاتفاق مع اتحادات العمال المختلفة التوصل لتحسين مستواهم الاقتصادى.

وأشار إلى أنه لم يُر خلال الـ 30 عامًا الماضية، أن اتحادات العمال جميعها اتفقت على محاولة إسقاط الحكومة، أو جعلها تضطر للعودة للنقاش مع الجمعيات والاتحادات المختلفة حتى تعمل على حل مشكلة المعيشة التى تعانى منها بريطانيا فى جميع مناطقها.