عاجل.. القاهرة الإخبارية: الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا يقيل قائد الجيش

جدة - نرمين السيد - وأوقف دا سيلفا، أكثر من ألفى شخص منذ الثامن من يناير عندما اجتاح آلاف من أنصار الرئيس اليمينى السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسى ومقر الكونجرس والمحكمة العليا مخربين الأثاث، وأعمالا فنية لا تقدر بثمن وجزءا من المنشآت.
وأتى هذا الهجوم بعد أسبوع على تولى الرئيس اليسارى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السلطة فى البرازيل، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر.
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