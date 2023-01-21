نيجيريا تجرى أول إحصاء سكانى منذ 17 عاما

ويُقدر عدد سكان نيجيريا بأكثر من 200 مليون، وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد إلى مثليه بحلول عام 2050، وهو ما سيجعل نيجيريا ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان، مُتجاوزة الولايات المتحدة.
وتؤثر أرقام التعداد السكانى فى نيجيريا على تقاسم عائدات النفط والتمثيل السياسى بين 36 ولاية و300 مجموعة عرقية.
وقال ناصر عيسى كوارا، رئيس اللجنة الوطنية للسكان، للصحفيين فى وقت مُتأخر من مساء أمس الجمعة، إن إحصاء تعداد السكان سيجرى فى الفترة من 29 مارس إلى الثانى من أبريل، بعد أكثر من شهر من توجه النيجيريين إلى صناديق الاقتراع للتصويت لانتخاب رئيس جديد.
وخططت أبوجا فى البداية لإجراء الإحصاء السكانى فى عام 2021 لكن السلطات أرجأت العملية؛ بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع، لاسيما فى الشمال.
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