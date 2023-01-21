نيجيريا تجرى أول إحصاء سكانى منذ 17 عاما

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول نيجيرى، إن بلاده ستبدأ أول إحصاء وطنى للسكان منذ 17 عامًا، فى نهاية مارس المقبل، إذ تسعى السلطات فى أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان إلى الحصول على بيانات مُحدثة عن العدد الدقيق لسكانها وحجم الجماعات العرقية المُختلفة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ويُقدر عدد سكان نيجيريا بأكثر من 200 مليون، وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد إلى مثليه بحلول عام 2050، وهو ما سيجعل نيجيريا ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان، مُتجاوزة الولايات المتحدة.

وتؤثر أرقام التعداد السكانى فى نيجيريا على تقاسم عائدات النفط والتمثيل السياسى بين 36 ولاية و300 مجموعة عرقية.

وقال ناصر عيسى كوارا، رئيس اللجنة الوطنية للسكان، للصحفيين فى وقت مُتأخر من مساء أمس الجمعة، إن إحصاء تعداد السكان سيجرى فى الفترة من 29 مارس إلى الثانى من أبريل، بعد أكثر من شهر من توجه النيجيريين إلى صناديق الاقتراع للتصويت لانتخاب رئيس جديد.

وخططت أبوجا فى البداية لإجراء الإحصاء السكانى فى عام 2021 لكن السلطات أرجأت العملية؛ بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع، لاسيما فى الشمال.