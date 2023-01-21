العالم اليوم - مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب.. ولابيد يشارك

انتم الان تتابعون خبر مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب.. ولابيد يشارك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 09:22 مساءً - خرج آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، إلى شوارع مدينة تل أبيب ومدن أخرى في البلاد احتجاجا على الإصلاحات التي ينوي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إدخالها على القضاء، ويقولون إنها تمس بالنظام الديمقراطي.

وأفاد مراسلنا بأن هذه التظاهرات آخذة في التوسع داخل إسرائيل، مشيرا إل وجود تظاهرات في مدن حيفا وبئر السبع وهرتسيليا القريبة من تل أبيب.

وقال إنه وفقا للتوقعات الإسرائيلية، فإن نحو 100 ألف شخص سيشاركون في التظاهرة المركزية في تل أبيب.

وأضاف أن رئيس الوزراء السابق، زعيم المعارضة الحالية، يائير لابيد، يشارك اليوم للمرة الأولى في هذه التظاهرات.

ونشر لابيد تغريدة مرفقة بصور تظهر مشاركته في تظاهرة تل أبيب، وقال إنها تأتي لمصلحة الدولة والدفاع عن الديمقراطية.

ولم يشارك لابيد في التظاهرتين السابقتين في تل أبيب، خلال الأسبوعين الماضيين، وبرر ذلك بأنه تجنب إضفاء صبغة سياسية على هذه التظاهرات.

وفي السياق نفسه، شارك وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، في التظاهرة وألقى فيها كلمة عبر مكبر صوت، مؤكدا استمرار "الكفاح من أجل منع تدمير الديمقراطية الإسرائيلية".

ويرى معارضو نتنياهو أن هذه الإصلاح تقوض الديمقراطية وتسعى إلى الانفراد بالسلطة.

وتأتي هذه التظاهرات بعد قرار المحكمة العليا في إسرئيل بشطب تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية في حكومة نتنياهو، مما أدخل الأخيرة في أزمة سياسية.

وقال مراسلنا إن هذا القرار، من جانب المحكمة، زاد من نسبة الانقسام في الشارع الإسرائيلي، فمؤيدو حكومة نتنياهو يقولون إنه السبب وراء سن قوانين للحد من سلطة القضاء لمنعه منه القيام بمثل هذه الخطوات.

وفي المقابل، يقول المؤيدون للمحكمة العليا إن الأخيرة قامت بالأمر الصحيح، على اعتبار أن درعي أدين مرتين بقضايا فساد.