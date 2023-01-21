القاهرة الإخبارية: موسكو تنفى تأخير سفن نقل الحبوب عبر البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أضافت الخارجية الروسية أن تشكيل قائمة الضوابط والمرور ذات الأولوية يتم من قبل الجانب الأوكرانى. وأكدت الخارجية الروسية نفيها بوجود أكثر من 100 سفينة فى البحر، وبلوغ متوسط ​​وقت الانتظار البالغ 21 يومًا. وأوضحت أنه يوجد 64 سفينة، يتم تشكيل قائمة ترتيب الشيكات والمرور من قبل الجانب الأوكرانى، والممثلون الروس لا يؤثرون عليها بأى شكل من الأشكال.

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