الإعلام الحربى الأوكرانى: لم تتأكد رواية روسيا عن تقدم قواتها فى زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقال مناف، خلال ظهوره عبر خاصية "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه حتى الآن لم يتم الإفصاح من هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية، عن وجود تقدم من القوات الروسية فى محور زابوريجيا.
وأضاف، أن الرواية الروسية تقول إن هناك تقدم 7 كيلومترات ومقتل 30 جنديا أوكرانى، مستطردا أنه لم يحدث تأكيد بعد من الجانب الأوكرانى.
وتابع بأن روسيا عادة ما تصرح بتصريحات شبه خيالية، مشيرا إلى أنه لم يعد أحد يثق بما يعلن عنه المتحدث باسم القوات الروسية.
وأردف بأنه فيما يتعلق بالجانب الأوكرانى، فإن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة، وما زالت المقاومة الأوكرانية مستمرة فى محيط سوليدار على حد قوله.
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