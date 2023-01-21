القاهرة الإخبارية: زيلينسكى يلتقى عائلات ضحايا تحطم المروحية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وتحدث زيلينسكى مع أفراد عائلات الضحايا السبعة الذين لقوا حتفهم فى الحادث، الذى وقع فى منطقة بروفارى بالعاصمة كييف، إذ سقطت مروحية تقل دينيس موناستيرسكى، وزير الداخلية، ومسؤولين أوكرانيين بارزين فى حضانة للأطفال بضاحية سكنية، مما أسفر عن مقتل نحو 12 شخصًا آخرين، بينهم طفل على الأرض.

ويعد موناستيرسكى، الذى أشرف على خدمات الشرطة والطوارئ فى البلاد، أبرز مسؤول يُقتل منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت وفاته، إلى جانب بقية قيادة وزارته وطاقم المروحية بأكمله، الكارثة الكبرى الثانية، خلال أربعة أيام تصيب أوكرانيا، بعد اصطدام صاروخ روسى بمبنى سكنى فى مدينة دنيبرو جنوب شرقى أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.

وفى القداس الذى خيم عليه الحزن فى كييف، وضع زيلينسكى وزوجته الزهور على كل من التوابيت السبعة التى زينت بأعلام أوكرانيا، وتحدث زيلينسكى بعد ذلك لفترة وجيزة مع العائلات، إذ عزفت أوركسترا صغيرة لحنًا حزينًا.

ولا يزال سبب التحطم غير معروف، لكن زيلينسكى قال فى وقت سابق، إنه وقع لأن البلاد فى حالة حرب، وهذا ما أكده رسلان ستيفانتشوك، رئيس البرلمان الأوكرانى، عقب القداس.

وقال ستيفانتشوك: "لم يكن كل هذا ليحدث لولا هذه الحرب الرهيبة وغير المعلنة التى يشنها الاتحاد الروسى ضد أوكرانيا، لذا ينبغى أن نتذكر هؤلاء الأفراد وألا ننساهم، لأن كل خسارة فى الأرواح بالنسبة لأوكرانيا والأوكرانيين هى مأساة كبيرة".