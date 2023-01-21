قيادى بحزب العمال البريطانى: حكومة المحافظين لا تسارع لإنهاء الأزمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر خاصية "سكايب"، أن المشكلة لا تكمن فقط فى الإضرابات التى يشهدها قطاع الصحة فى بريطانيا، وإنما فى كون بريطانيا من الدول القليلة التى لا تسارع لإنهاء أزماتها على الساحة.

وتابع، بأن حكومة المحافظين اتخذت قراراتها منذ فترة بعيدة، ما يعنى أنها لم تحاول التواصل مع الاتحادات والنقابات العمالية وإنهاء الأزمات معهم.

وأردف أن حزب العمال البريطانى يحاول إيجاد حلول وإقناع الحكومة بخطط معينة من شأنها إنهاء الإضرابات ورفع الأجور.