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اقتحام مخيم شعفاط في القدس

اقتحمت قوات العدو الصهيوني اليوم السبت، مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. اقتحام مخيم شعفاط في القدساقتحمت قوات العدو الصهيوني اليوم السبت، مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن شهود عيان، قولهم: إن قوات العدو الصهيوني اقتحمت مخيم شعفاط برفقة طائرة مروحية. ويأتي الاقتحام عقب ساعات من إطلاق النار على مستوطنة بيسغات زئيف وإصابة مستوطنتين. وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات العدو في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. من جهة ثانية.. اندلعت مساء اليوم، مواجهات عنيفة في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة.

واقتحمت قوات العدو القرية، فيما أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان بعد فشلها بإزالة أعلام فلسطينية.

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