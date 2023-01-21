جدة - نرمين السيد - وأضاف الميرغنى، فى حوار خاص لـ قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامى جمال عنايت، أن الكتلة الديمقراطية تهدف لجمع السودانيين. وتابع الميرغنى أن الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، لها دور كبير وتمثل كثير من أطياف المجتمع السودانى، وتمثل كثيرا من المجتمع السودانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الميرغنى لـ القاهرة الإخبارية: استكمال مشروع اتفاق جوبا مهم جدا لـ السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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