العالم اليوم - طائرة مسيرة توقف مباراة ساوثهامبتون وأستون فيلا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 07:20 مساءً - توقفت مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) بين ساوثهامبتون وأستون فيلا لفترة وجيزة بعد تحليق طائرة مسيرة حول ملعب "سانت ماري" قبل نهاية الشوط الأول يوم السبت.

أمر الحكم مايكل سالزبوري جميع اللاعبين بمغادرة الملعب قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، وانتظر حكام المباراة بالقرب من النفق. بعد وقت قصير، اختفت الطائرة المسيرة واستؤنف اللعب. وقعت حادثة مماثلة قبل عام في لندن عندما تم تعليق المباراة لنحو 20 دقيقة في النصف الأول من مباراة الدوري بين برينتفورد وولفرهامبتون بسبب تحليق طائرة مسيرة فوق الملعب.

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