العالم اليوم - لحماية المنشآت الحيوية.. روسيا تجري تدريبات دفاعية في موسكو

انتم الان تتابعون خبر لحماية المنشآت الحيوية.. روسيا تجري تدريبات دفاعية في موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 07:20 مساءً - أجرت القوات الروسية تدريبات عسكرية لصد الهجمات الجوية على المنشآت العسكرية والإدارية المهمة في منطقة موسكو بمشاركة بطارية من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 (SAM)

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "في منطقة موسكو، عقدت دورة تدريبية مع أفراد لواء الصواريخ المضادة للطائرات بالمنطقة العسكرية الغربية لصد الهجمات الجوية على المنشآت العسكرية والصناعية والإدارية المهمة".

وأضاف البيان أن " فرق البطاريات نشرت على المجمعات في تشكيلات قتالية. وعند اكتشاف أهداف تشبه الطائرات والصواريخ البالستية، قامت المدفعية المضادة للطائرات بإطلاق صواريخ إلكترونية".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "أكثر من 150 جندياً وأكثر من 30 قطعة أسلحة، ومعدات عسكرية وخاصة شاركوا" في التدريبات.

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية موعد إجراء التدريبات.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإجابة الجمعة على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا تخشى أن تكون موسكو مستهدفة، وأحال السؤال إلى وزارة الدفاع.

شهدت روسيا في الأشهر الأخيرة هجمات عدة نُسبت إلى أوكرانيا،