الميرغنى لـ القاهرة الإخبارية: ندعم الخطى المصرية للحل السودانى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الميرغنى، فى حوار خاص لـقناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامى جمال عنايت، أن مصر قادرة على قيادة الحل السودانى،

وأكد الميرغنى، أن التحرك المصرى لاقى قبولا كبيرا فى السودان، موضحا "وهو ما نبحث عنه".

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى، فى السودان، إلى أن التحرك المصرى ساغ لتوافق سودانى- سودانى.