الميرغنى لـ القاهرة الإخبارية: قرارات رئيس السيادة السودانى محل احترام

جدة - نرمين السيد - وأوضح الميرغنى، فى حوار خاص لـقناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامى جمال عنايت، أن أى إجراءات سياسية أو قانونية إذا كانت داعمة للتحول الديمقراطى والانتخابات، فهى محل احترام وتقدير.
وتابع الميرغنى، بأن الكتلة الديمقراطية الفكرة وراءها كانت مبادرة "مولانا الميرغنى" التى أطلقت فى مارس الماضى، وكانت ترسخ للحل على أساس سودانى سودانى، وتم العمل من خلال هذه المبادرة وتأسست الكتلة الديمقراطية.
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