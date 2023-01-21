الميرغنى لـ القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى نجح فى خلق شراكة مع المدنيين

جدة - نرمين السيد - قال جعفر الميرغنى، نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى الأصل فى السودان، اليوم السبت، إن الجيش السودانى نجح فى خلق شراكة مع المدنيين، موضحا أن الفترة الانتقالية لكى تكون فترة ناجحة كان لابد أن يكون فيها مشاركة لأطياف المجتمع والقوى السياسية.





وأضاف الميرغنى، فى حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامى جمال عنايت، أن حزب الاتحاد الديمقراطى عانى فى الفترات السابقة من التفكيك فى السودان، لكن تم العمل على إعادة تهيئة الحزب للانتخابات خلال الفترة القادمة. وتابع الميرغنى، أن الوضع الموجود الآن لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، والجهود التى تم بذلها فى الاتفاقات التى إبرامها الفترة الماضية كانت مبنية على نفس المنهج الذى بدأ فى 2019.

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