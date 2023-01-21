القاهرة الإخبارية: وساطة كندية لعملية سلام بين أطراف الصراع فى الكاميرون

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الكندية، إن حكومة الكاميرون وبعض الفصائل الانفصالية فى منطقتين ناطقتين باللغة الإنجليزية بالدولة، اتفقت على الدخول فى عملية تهدف لإنهاء صراع أودى بحياة أكثر من ستة آلاف شخص، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وذكرت ميلانى جولى، وزيرة الخارجية الكندية، فى بيان أمس الجمعة، أن كندا ترحب باتفاق الأطراف على الدخول فى عملية للتوصل إلى حل شامل وسلمى وسياسى للصراع".

وقال البيان: إن كندا قبلت تفويضًا لتسهيل العملية، واتفقت الأطراف على تشكيل لجان فنية لبدء العمل على إجراءات بناء الثقة.

ونشأ النزاع المسلح، الذى بدأ فى عام 2017، بسبب التهميش الذى يشعر به المجتمع الناطق بالإنجليزية فى الكاميرون، من جانب الأغلبية الناطقة بالفرنسية فى الدولة الواقعة وسط إفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، تقاتل فصائل من المجموعات الانفصالية المسلحة القوات الحكومية بمنطقتين ناطقتين بالإنجليزية، فى محاولة لتشكيل دولة منفصلة تحمل اسم أمبازونيا.

وفشل حوار وطنى فى عام 2019، كان قد منح وضعًا خاصًا للمنطقتين، فى حل الصراع المتفاقم، وقالت كندا إن ما يقرب من 800 ألف نزحوا، وإن هناك 600 ألف طفل لا يمكنهم الحصول على التعليم بشكل كامل.

وأفاد البيان: "الأطراف فى هذا الاتفاق هم جمهورية الكاميرون ومجلس إدارة أمبازونيا وقوة دفاع أمبازونيا وحركة تحرير الشعب الإفريقى وقوة دفاع جنوب الكاميرون والحكومة المؤقتة وفريق تحالف أمبازونيا، وتعبر الأطراف كذلك عن الأمل فى انضمام مجموعات أخرى إلى العملية".