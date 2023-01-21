نائب الاتحاد الديمقراطى بالسودان لـ القاهرة الإخبارية: الوضع السياسى معقد

جدة - نرمين السيد - وأضاف الميرغنى، خلال استضافته فى برنامج "لقاء خاص"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامى جمال عنايت، أن السودان الآن تحصد ثمرات الجهود التى حدثت بعد الثورة، من انتقال حكومة إلى أخرى.
وتابع بأنه فى مرحلة ما بعد الثورة حدث غياب للشرعية، ليقوم الجيش بعمل شراكة مع المدنيين، وتشكيل حكومة مدنية بالمشاركة معهم.
وأردف بأن حزب الاتحاد الديموقراطى الأصل، فضل عدم المشاركة فى الفترة الانتقالية، والاكتفاء بالأمور التشريعية، والتركيز على البناء الحزبى من أجل الانتخابات التشريعية.
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