إيطاليا تعتزم إرسال صواريخ دفاع جوي لسلوفاكيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 05:29 مساءً - كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن عزم إيطاليا إرسال أنظمة دفاع جوي من طراز "Samp/T" إلى سلوفاكيا، والتي بدورها ستقوم بإرسال منظومة باتريوت إلى أوكرانيا.

صواريخ دفاع جوي إلى سلوفاكيا

وقالت صحيفة "كوري ديلا سيرا"، في تقرير لها، إن الحكومة الإيطالية تدرس المقترح في الوقت الحالي، بالتزامن مع إرسال الحكومة السلوفاكية منظومة "باتريوت" الأمريكية إلى أراضي ألمانيا، حيث سيتم تدريب الجيش الأوكراني على استخدامها، وبعد ذلك ستنقل هذه المنظومة إلى كييف.

تسببت حزمة المساعدات العسكرية، التي أعلنت عنها دول الغرب، والتي من المقرر أن ترسلها إلى أوكرانيا خلافا كبيرا بينهم، وبالأخص بين أمريكا وألمانيا.

فبعدما تعهدت ألمانيا بإرسال دبابات من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا، عادت من جديد للتفكير في الأمر بشكل جدي، حيث رفضت برلين إرسال هذه الدبابات من أراضيها أو عبر أراضي أي دولة في الناتو، مشترطة أن تقوم الولايات المتحدة بإرسال دبابات أبرامز إلى كييف.

وفي هذا السياق قال مسؤول عسكري أمريكي، إن ألمانيا رفضت تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، لتشترط إرسال دبابات أبرامز إلى كييف.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مسألة إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، أمر معقد للغاية.

أمريكا تتراجع عن إرسال دبابات لأوكرانيا

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في البيان الصادر عنها اليوم، أسباب صعوبة إرسال دبابات أبرمز إلى أوكرانيا، وذلك لصعوبة التدريب عليها.

وأكد البنتاجون في البيان الصادر عنه، أن دبابات أبرامز تحتوي على معدات معقدة يصعب التدريب عليها، بالإضافة إلى أنها تعمل بمحرك نفاث يعمل على وقود الطائرات.

وشدد البنتاجون في بيانه أنه لن يرسل دبابات أبرامز إلى أوكرانيا لأنها تحتاج لـ 11 لترا من وقود الطائرات لقطع ميل.

وأعلنت دول الغرب على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عن عزمهم إرسال دبابات ومدرعات عسكرية حديثة إلى أوكرانيا.

انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موقف المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن توريدات دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في حديث لقناة ARD الألمانية، إنه "لا يمكن التصرف بهذه الطريقة، والحديث أنهم سيعملون ذلك في حال قامت بذلك أمريكا".

وتابع: "إن لم تكن هناك إرادة سياسية بهذا الشأن، لا يجب البحث عن المبررات.. يجب أن تقولوا "لا" وليس الحديث حول أن أحدا غير مستعد بعد".

ومع ذلك أعرب زيلينسكي عن شكره على المساعدات التي قد قدمتها ألمانيا لأوكرانيا.. وقال: "أريد أن يسمع الجميع نحن ممتنون لألمانيا".

وكانت تقارير أفادت نقلا بأن المستشار الألماني أولاف شولتز وافق في اتصال هاتفي مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على توريدات دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا فقط بشرط تقديم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" لكييف.

دبابات ليوبارد

وبحسب موقع «defensehere»، تمتاز دبابات "ليوبارد – 1" بدروع تبلغ سماكتها 70 ملم في البرج و60 ملم في جنبيها و10 ملم في مؤخرتها.

-الدبابة مزوّدة بمدفع عيار 105 ملم، مثبت بالكامل، ويتحرك بزاوية رأسية تراوح ما بين -9 و+20 درجة. ويدور البرج دورة كاملة.

-ينتج محرك الدبابة قوة 830 حصانا وتسير الدبابة على الطريق المعبّدة بسرعة 64 كلم/ساعة إلى مسافة 500 كلم.

-يبلغ وزن الدبابة 40 طن وطولها 8.29 م وعرضها 3.37 م ويبلغ ارتفاعها 2.39 م ويمكنها أن تحمل طاقم يتكون من 4 أفراد.

-تستخدم الدبابة من قبل العديد من الدول منها أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، والدنمارك، واليونان، وإيطاليا، والنرويج، وتركيا.