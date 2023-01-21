جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، لقاء خاصا، مع نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل فى السودان جعفر الميرغنى.



جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، لقاء خاصا، مع نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل فى السودان جعفر الميرغنى. وقال نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل فى السودان، إن الفترة السابقة شهدت تجاذبات سياسية، مشيرا إلى أن التجاذبات السياسية انتهت بالشراكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب الحزب الاتحادى بالسودان لـ القاهرة الإخبارية: التجاذبات انتهت بالشراكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.