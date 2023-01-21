خبير يتحدث لـ«القاهرة الإخبارية» عن ارتفاع الديون الأمريكية

جدة - نرمين السيد - اعتبر الدكتور على خورشيد، الخبير فى الاقتصاد الدولى، أن ارتفاع الديون الأمريكية الذى بلغ الحد الأقصى للاقتراض، يُعد عملية سياسية أكثر منها مالية، موضحًا أن الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون يضغط على إدارة بايدن الديمقراطية لتقليل النفقات.





وقال الدكتور على خورشيد، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الميزانية الأمريكية، مُدانة لعدد من الدول بمبلغ يتخطى 24.2 تريليون دولار أمريكى، وأنها تعتمد على الاستثمارات الخارجية.

وأوضح أن الكونجرس يحاول الضغط على إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن؛ لتخفيض المصاريف من أجل تقليل الميزانية العسكرية التى وعد بها أوكرانيا، لاسيما بعد سيطرة الجمهوريين على المجلس.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه بات على الحكومة الأمريكية تخفيض المصروفات، لاسيما العسكرية ورفع الضرائب حتى ينتعش الاقتصاد الأمريكى.

وبلغت الولايات المتحدة سقف الدين الذى حدده الكونجرس، الخميس الماضى، ما أجبر وزارة الخزانة على البدء فى اتخاذ إجراءات غير عادية لتمكين الحكومة من دفع فواتيرها، مع تصعيد الضغط على "الكابيتول هيل" لتجنب التعثر الكارثى عن السداد.