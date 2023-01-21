روسيا تعلن تحرير مناطق في زابوروجيه

روسيا تعلن تحرير مناطق في زابوروجيهتواصل القوات الروسية تقدمها في مختلف المحاور بأوكرانيا واختراقها خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في عدد من القطاعات بمنطقة زابوروجيه جنوب شرق اوكرانيا.

وقال فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه ورئيس حركة "نحن مع روسيا" وفقاً لوكالة نوفوسيتي الروسية للانباء ان هنالك معارك دائرة في المنطقة مصحوبة بتقدم القوات الروسية وتحرير عدد من النقاط على طول خط المواجهة بأكمله.

وأوضح روغوف أن خط الدفاع الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية تم إنشاؤه بمدن غوليابوليه وكامينسكوي وأوريخوف، وتعد كامينسكوي وأوريخوف المخرجين الرئيسيين إلى مدينة زابوروجيه.

إلى ذلك أفاد روغوف بتقدم الجيش الروسي بسبعة كم في يوم واحد في اتجاه زابوروجيه، فيما تعاني القوات الأوكرانية من نقص في القذائف، بما في ذلك لمدافع الهاوتزر .

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة عن سيطرة قواتها على بلدة كليشيفكا في محور دونيتسك وتحرير لوبكوف في منطقة زاباروجيه، وسط مواصلة التقدم في كافة المحاور.