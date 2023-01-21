روسيا تعلن تحرير مناطق في زابوروجيه
تواصل القوات الروسية تقدمها في مختلف المحاور بأوكرانيا واختراقها خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في عدد من القطاعات بمنطقة زابوروجيه جنوب شرق اوكرانيا.
وقال فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه ورئيس حركة "نحن مع روسيا" وفقاً لوكالة نوفوسيتي الروسية للانباء ان هنالك معارك دائرة في المنطقة مصحوبة بتقدم القوات الروسية وتحرير عدد من النقاط على طول خط المواجهة بأكمله.
وأوضح روغوف أن خط الدفاع الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية تم إنشاؤه بمدن غوليابوليه وكامينسكوي وأوريخوف، وتعد كامينسكوي وأوريخوف المخرجين الرئيسيين إلى مدينة زابوروجيه.
إلى ذلك أفاد روغوف بتقدم الجيش الروسي بسبعة كم في يوم واحد في اتجاه زابوروجيه، فيما تعاني القوات الأوكرانية من نقص في القذائف، بما في ذلك لمدافع الهاوتزر .
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة عن سيطرة قواتها على بلدة كليشيفكا في محور دونيتسك وتحرير لوبكوف في منطقة زاباروجيه، وسط مواصلة التقدم في كافة المحاور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن تحرير مناطق في زابوروجيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.