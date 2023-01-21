العالم اليوم - حكم يمنع اللاعب من استخدام الحمام أثناء المباراة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 04:22 مساءً - وقعت حادثة تبدو غريبة أثناء مباراة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عندما منع حكم المباراة لاعبا من الذهاب إلى المرحاض.

واستشاط المنصف الأول على العالم سابقا، الأسكتلندي، أندي موراي، غضبا، من تصرف الحكم في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وكان موراي يواجه الأسترالي تاناسي كوكيناكيس في الدوري الثاني من البطولة، في مباراة ماراثونية وصلت إلى 5 مجموعات واستمرت 4 ساعات و45 دقيقة.

وكان المصنف الأول على العالم، استرد عافيته بعد تأخره بمجموعتين أمام كوكيناكيس، وحسم المباراة بالمجموعة الخامسة والفاصلة، الخميس.

وخلال الاستراحة التي سبقت المجموعة النهائية، طلب مواري من الحكم الذهاب إلى المرحاض، لكن الحكم أبلغه أنه غير مسموح له، لأنه المتاح هو الذهاب مرة واحدة فقط.

وقال موراي غاضبا: "هل تعرف شيئا؟ أنا أحترم القواعد. إنها مزحة وأنت تعلم أنها كذلك".

واعتبر أن منعه من الذهاب إلى المرحاض أمر ينم عن عدم احترام من جانب البطولة، خاصة أن المباراة امتدت كثيرا، ولا يسمح للاعبين بالتبول، واصفا الأمر بـ"السخيف".

ولم يبق الأمر داخل الملعب، إذ خرج إلى فضاء الإنترنت، فأيد نجم التنس السابق، أندي روديك، موقف موراي معتبرا تصرف الحكم "غبيا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تحتل فيها القيود على استخدام المرحاض عناوين الأخبار في بطولات "البطولات الكبرى المفتوحة للتنس".

وعلى سبيل المثال، طلب النجم الصربي، نوفاك جوكوفيتش، بعد 5 دقائق من انطلاق مباراته مع الإسباني روبرتو باينا في البطولة نفسها، الثلاثاء الماضي، الذهاب إلى المرحاض.

لكن يبدو أن الحكم لم يسمعه، فأخذ جوكوفيتش القرار على عاتقه واتجه إلى المرحاض.