بوركينا فاسو تعلن تحرير 66 امرأة وطفلا من أيدى متطرفين

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية فى بوركينا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية صباح اليوم السبت - أن "القوات المسلحة حددت مكان الرهائن خلال عملية عسكرية فى منطقة الوسط الشمالى. وضمت المجموعة المحررة 39 طفلاً. وقالت السلطات إنهم كانوا فى الريف لجمع الفاكهة البرية بالقرب من بلدة أربيندا فى مقاطعة سوم عندما اختطفهم متطرفون فى 12 يناير الجارى".

وأضافت الهيئة أن "المتطرفين حاصروا بلدات فى أنحاء الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا ومنعوا الناس والبضائع من الحركة بحرية. وتقول جماعات حقوقية إن بلدة أربيندا تخضع لحصار جهادى منذ سنوات، مما يجعل النساء أكثر عرضة للهجمات إذا حاولن المغادرة".

وتابعت أن "العنف الجهادى المرتبط بتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين اجتاح بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليونى شخص فى الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا".