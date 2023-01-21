تضخم وتسريح عمالة.. الأزمة الاقتصادية رعب تعيشه الدول الكبرى (فيديوجراف)

وبحسب التقارير، فقد بلغ سقف الدين الأمريكى ذروته، بـ 31.4 تريليون دولار، وسط استمرار الصراعات السياسية والمناوشات بين الجمهوريين والديمقراطيين، مع محاولات واشنطن اليائسة لاتخاذ إجراءات لتجنب خطر التخلف عن السداد.
وتخطت ديون فرنسا 3 تريليونات يورو، ووصلت إلى أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها، كما تعتزم الحكومة الفرنسية اقتراض 270 مليار يورو أخرى فى 2023.
وبالمثل فى إيطاليا، بلغت الديون 2.77 تريليون يورو، ما اضطر المستثمرون للتخلى عن السندات الإيطالية، بجانب الأزمات فى العديد من كبريات الدول والشركات حول العالم.
كما تفاقمت الأزمات الاقتصادية فى بريطانيا، وزادت أسعار السلع والطاقة، وتخطى التضخم 10% فى هولندا مع ارتفاع جنونى للأسعار، وتفاقمت أزمة السلع فى سويسرا بأعلى تضخم منذ 29 عاما.
وفقدت عملة السويد 12% من قيمتها، ما أدى إلى أسوأ ارتفاع للأسعار فى البلاد، وتخطت ديون إسبانيا الـ1.5 تريليون يورو وارتفع التضخم فيها بمعدل 4.5% فى 2023، كما ارتفع التضخم فى النمسا، وارتفعت أسعار السلع بأرقام فلكية.
فى غضون ذلك، أعلنت كبريات الشركات العالمية خلال الأسابيع الأخيرة عن تسريح عشرات الآلاف من موظفيها، كان آخرها إعلان شركة ميكروسوفت عن تسريح 10 آلاف موظف، وإعلان ألفابت عن تسريح 12 ألف موظف دفعة واحدة.
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