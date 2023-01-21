«القاهرة الإخبارية»: نيويورك تستعد لموجة جديدة من العواصف الثلجية خلال أيام

وقال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن حالة التأهب القصوى تسيطر على الأوساط المعنية بالطقس فى الولايات المتحدة، مع توقعات بهبوب عاصفتين جديدتين، يومى الأحد والإثنين المقبلين، على مدينة بافلو بولاية نيويورك الأمريكية.
وأضاف، أن هيئة الأرصاد فى الولايات المتحدة، أكدت تغيرات كبيرة على مستوى معدلات الأمطار الموسمية، خلال 2023، الأمر الذى استدعى بدوره حالة من الاهتمام والترقب بشكل عام، وعلى مستوى المناطق الأكثر عرضة لمثل هذه الظواهر الجوية على وجه الخصوص.
وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، تعرضت مدينة بافلو خلال الأسابيع الماضية لعاصفة ثلجية، صُنفت من بين الأعنف فى تاريخ الولايات المتحدة، الأمر الذى استدعى إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن، حالة الطوارئ فى ولاية نيويورك، بعد أن أسفرت العاصفة عن وفاة عدد من الأشخاص.
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