زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب الأرجنتين
ضرب زلزال مدمّر بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر، منطقة "سانتياغو ديل إيستيرو" في الأرجنتين الليلة الماضية.
ونقل الإعلام الأرجنتيني عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، القول: ضرب الزلزال في الساعة (22:09 بتوقيت غرينتش) عند ملتقى دائرة عرض (26.721 جنوبًا) وخط طول (63.039 غربًا).
وأشارت الهيئة إلى أنَّ مركز الزلزال كان على عمق 610.7 كيلومترات.
وكان زلزال بنفس القوة ضرب شمال الأرجنتين وتشيلي، وفقًا للمراكز الوطنية لرصد الزلازل في كلا البلدين، في 11 مايو 2022.
ويذكر أنَّ الزلازل ليست شائعة في تلك المنطقة من أمريكا الجنوبية.
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