خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الأسوأ لم يأت بعد فى ارتفاع سقف الدين الأمريكى

جدة - نرمين السيد - قال خبير الأسواق المالية، نور الدين الحمورى، إن الاقتصاد الأمريكى اعتاد على سقف الدين على مدار الأزمنة السابقة، واصفًا ما يحدث فى أمريكا بأنه نوع من الدراما بين الديمقراطيين والجمهوريين فى حديثهم عن سقف الدين.





واعتبر الحمورى، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التأثير السلبى لارتفاع سقف الدين لم يأتْ بعد، فالأسواق الأمريكية غير متخوفة على الأقل خلال هذه الأيام.

وأضاف، أن سوق السندات متخوف بسبب ارتفاع العوائد، لكن بشكل عام الأسهم الحالية عوّضت الكثير من الخسائر بسبب الأزمة "الروسية-الأوكرانية"، إضافة إلى النتائج الإيجابية خلال الربع الأخير من العام الماضى، وأوضح أن الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى" أخطأ فى تقدير التضخم، خصوصًا بعد فترة جائحة كورونا، وفى نفس الوقت سيظهر تأثير أسعار الفائدة بالفترة المقبلة.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، أعلنت فى خطاب أمام قادة الكونجرس عن اتخاذ عدد من التدابير الجديدة؛ للحد من تفاقم وضع الديون بالدولة، بعدما ارتفعت عن السقف الذى حدده الكونجرس عند 31.4 تريليون دولار.

وكان من بين قرارات وزارة الخزانة الأمريكية تعليق إصدار السندات إلى صندوق التقاعد والعجز فى الخدمة المدنية، كما سيتم تعليق الاستثمارات الإضافية المودعة بالصندوق واسترداد جزء من الاستثمارات التى يحتفظ بها.