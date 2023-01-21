العراق يعلن إحباط هجمات إرهابية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى ـ فى تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم السبت ـ" إن الاستخبارات العسكرية تقوم بجهود كبيرة وضربات نوعية مكنتها من إلقاء القبض على مطلوبين أمنيا بينهم خمسة من العناصر الإرهابية فى محافظات مختلفة وهى كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية فى مناطق مختلفة من البلاد".

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