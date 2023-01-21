العالم اليوم - مأساة تحت الثلوج.. مقتل 28 بانهيار جليدي في التبت

انتم الان تتابعون خبر مأساة تحت الثلوج.. مقتل 28 بانهيار جليدي في التبت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يناير 2023 12:22 مساءً - قضى 28 شخصاً عقب انهيار ثلجي وقع على طريق جبلي في التبت (جنوب غرب الصين)، يوم الثلاثاء، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث.

ووقعت المأساة مساء الثلاثاء عند مخرج نفق على طريق سريع جنوب شرق المنطقة، ما أدى إلى محاصرة الركاب داخل سياراتهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حصيلة المأساة بلغت 28 قتيلا، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ "انتهت الساعة 17:30 (09:30 ت غ) الجمعة".

ونقلت الوكالة عن خدمة الطوارئ أن الانهيار الثلجي وقع "بسبب الرياح العاتية وارتفاع درجة الحرارة الثلاثاء".

وفي أكتوبر، لقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم من جراء انهيار جبل جليدي في ولاية أوتاراخند في شمال الهند.