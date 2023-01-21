الإمارات وجمهورية بالاو تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، فى أبوظبى، مع رئيس جمهورية بالاو سورانجل ويبس جونيور، علاقات الصداقة وآفاق التعاون المشترك فى عدة مجالات وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الجانبين ناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها حماية البيئة والطاقة المتجددة، إلى جانب جهود الإمارات فى هذا الشأن خاصة مع استضافتها مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجارى فى مدينة إكسبو دبى. وأكد الشيخ عبد الله أهمية زيارة الرئيس سورانجل فى تعزيز العلاقات الثنائية، واستثمار الفرص المتاحة، لتنمية التعاون المشترك فى مختلف المجالات الداعمة لمسار التنمية المستدامة فى البلدين. من جانبه، أكد رئيس بالاو حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية وتعاونها المشترك مع الإمارات فى المجالات كافة.

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