أوكرانيا: القوات الروسية تقصف نيكوبول بالقذائف والمدفعية الثقيلة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا، فالنتين ريزنيشنكو، صباح اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية حى نيكوبول التابع للإقليم بالقذائف والمدفعية الثقيلة.





وقال ريزنيشنكو - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "سقطت القذائف الروسية فى منطقة نيكوبول مرة أخرى الليلة الماضية. وضرب العدو بلدة ميروف بالمدفعية الثقيلة وأطلق عشرات القذائف على قرية فيشيتاراسيفكا. ولكن لم يصب الناس بأذى".

وأضاف ريزنيشنكو أنه سجلت أضرار نتيجة القصف، وجار تحرى التفاصيل، بينما دقت صفارات الإنذار، فى مناطق أخرى، من الغارات الجوية طوال الليل، لكن لم تقع هجمات. وهى هادئة حتى الآن.

فى الوقت نفسه، ذكر دميترو زيفيتسكى، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى سومى أن القوات الروسية شنت فى الساعات الماضية 27 غارة على بلدتين حدوديتين فى منطقة سومى.

وقال زيفيتسكى - فى منشور له عبر موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى - "خلال الساعات الماضية، قصف الروس منطقتين حدوديتين وضربوهما 27 مرة. وعلى وجه الخصوص، استخدم العدو قذائف الهاون لإطلاق النار على بلدة بيلوبيليا وتم تسجيل ما مجموعه 20 إصابة".

وأضاف المسئول الأوكرانى أن بلدة إسمان تعرضت أيضا لقصف بقذائف الهاون، وسجلت 7 انفجارات فيها، بينما لم تقع هناك إصابات أو أضرار.