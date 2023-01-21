وزير الدفاع الأوكرانى: تدريب قواتنا على الدبابات الألمانية سيتم ببولندا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأوكرانى، أوليكسى ريزنيكوف، "إن قواتنا ستتدرب على دبابات "ليوبارد 2" الألمانية القتالية فى بولندا، على الرغم من فشل الحلفاء الغربيين فى التوصل إلى قرار بشأن تزويد كييف بالدبابات الألمانية الصنع.





وأضاف ريزنيكوف "يمكن للدول التى لديها بالفعل دبابات ليوبارد أن تبدأ مهام تدريبية لأطقم دباباتنا.. سنبدأ بذلك، وسننطلق من هناك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأعرب عن أمله أن تتابع ألمانيا عمليتها وتجرى مشاوراتها الداخلية وتتوصل إلى قرار بإرسال دبابات إلى أوكرانيا، مبديا تفاؤله لأنه تم اتخاذ الخطوة الأولى فيما يخص التدريب.

وأعلن وزير الدفاع الأوكرانى أنه تم التوصل لاتفاقات بفضل مبادرات بولندا وبريطانيا بخصوص دبابات ليوبارد وتشالنجر على التوالى، وقال "من المفترض أن تبدأ بريطانيا فى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام دبابات تشالنجر 2 فى الأيام المقبلة".

وكشف الوزير الأوكرانى اليوم أنه أجرى نقاشا مع نظيره الألمانى بوريس بيستوريوس بشأن تزويد بلاده بدبابات "ليوبارد-2" الألمانية.. وأكد - فى تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر" - أن المحادثات مع ألمانيا ستستمر، مطالبا ألمانيا بالموافقة على إمداد أوكرانيا بدباباتها.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.